TİGEM'de yetiştirilen safkan akbaş ve kangal yavruları için 6 ay sıra bekleniyor

SERGEN SEZGİN - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait tesiste bu yıl 250 safkan kangal ve akbaş ırkı çoban köpeğinin doğması bekleniyor.

Türk çoban köpeklerinin Anadolu'ya özgü safkan gen kaynaklarının özel koruma altında tutulduğu tesislerde, bu ırkların yozlaşmadan gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanıyor.

Karacabey'de 1997 yılından itibaren üretimi ve satışı gerçekleştirilen köpekler, yakın akrabalığı önlemek için soy kütüğü sistemiyle kayıt altına alınıyor.

Safkan yetiştirilen kangal ve akbaşların yavrularına sahip olmak isteyenler aylar öncesinden sıraya giriyor.

Geçen yıl 205 köpeğin doğduğu tesiste, bu yıl 250 yavrunun dünyaya gelmesi bekleniyor.

- "Şu anda 160 kişi sırada bekliyor"

Köpekçilik Ünitesi'nde görevli hayvan besleme teknikeri Seydi Vakkas Karaoğlan, AA muhabirine, 220 köpek kapasiteli tesiste çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Geçen yıl yavru doğumlarında hedeflerini tutturduklarını ve bu yıl da 250 yavru beklediklerini belirten Karaoğlan, hassasiyetle süreci takip ettiklerini dile getirdi.

Karaoğlan, kangal ve akbaş yavrularının satışlara yoğun talep olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yoğun talepten dolayı şu anda 160'a yakın bekleyen var. Biri sıraya girdiği zaman 6-7 ayda teslim edebiliyoruz. Köpeklerin hepsi safkan olduğu için bizi tercih ediyorlar. Bizim çalışmalarımız hep bilim insanlarıyla, akademisyenlerle, ırk özelliklerini yazan kişilerle oluyor."

- "Bekçi özellikleri yüksek olduğu için koruma amaçlı alınıyor"

Karaoğlan, tesiste 97 kangal ve 96 safkan akbaş olmak üzere toplam 193 baş köpeğin bulunduğunu ve bakımlarını titizlikte yürüttüklerini ifade etti.

Satışların köpekler 3 aylık olmadan gerçekleşmediğini anlatan Karaoğlan, şöyle konuştu:

"Sattığımız kişilere gereken önerilerde bulunuyoruz. Kangal ve akbaş, dünyanın en zeki, en sadık köpekleridir. Birinci derece görevleri sürülerdeki koyun, keçi ve sığırlara çoban köpeği görevi görmek. Bunlar kurtlara, domuzlara ve çakallara karşı en iyi mücadele eden köpekler. Yine bekçi özellikleri yüksek olduğu için koruma amaçlı alınıyor. Alanlar sanki o aileden biriymiş gibi baktıklarından dolayı köpeği safkan olarak çoğaltıyor. Bundan 20 sene önce akbaşlarımız azdı. Son 20 senedir akbaşlarımız, kangallar gibi Türkiye'de çoğalmaya başladı."