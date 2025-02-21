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        Haberler Ekonomi Enerji Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama - Enerji Haberleri

        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı programda elektrik ve doğalgaz fiyatlarında nisan ayına kadar artış öngörmediklerini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 09:35 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:35
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        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik faturalarına yönelik soruya da yanıt verdi.

        "Hedefimiz mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunu yansıtmamak" diyen Bakan Bayraktar "Bu anlamda kışı, doğalgaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiriyoruz. Nisana kadar artış hane halkı için öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.

        ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM

        Bakan Bayraktar, yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaati aşanların, elektrik sübvansiyonundan yararlanamamasına ilişkin düzenlemeye ilişkin ise "Muhalefetin dediği her zamanki gibi yanlış ve çarpıtma üzerine kurulu. 42 milyon abonenin 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin hayatında herhangi bir şey değişmeyecek. 2024 yılında 5 bin kilovatsaat tüketimi aşan aboneler şubat ayından itibaren destek kapsamından çıkarılıyor" diye konuştu.

        "2025 YILI BİZİM İÇİN ÇOK KRİTİK"

        Bayraktar ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki çalışmalara yönelik "2025 yılı bizim için çok kritik, Akkuyu'nun ilk reaktörünün artık test amaçlı da olsa elektrik üretimi için en kritik yıl diyebilirim. Hedefimiz en kısa sürede bu projeyi tümüyle tabi tamamlamak 4 reaktörle" dedi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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