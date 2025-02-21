İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!

İstanbul'da olay Fatih’te, 10 Şubat günü gece 04.36 sıralarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, kuyumcu dükkanı gece yarısı kurşun yağmuruna tutuldu. Sabah iş yerine gelen kuyumcu dükkanının ortaklarından S.S., iş yerinin kurşunlandığını gördü.

"ABİME 80 BİN DOLAR BORCUNUZ VARMIŞ"

Kimseyle bir husumeti olmadığını belirten iş yeri sahibi 3 gün önce tanımadığı bir kişinin dükkana gelerek, "Beni bir abi gönderdi, ismini daha sonra öğrenirsiniz, 80 bin dolar borcunuz varmış bunu ödeyin" diye para istediğini söyledi. Kimseye borcu olmadığı için parayı ödemediğini belirtti.

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OTEL SAHİBİ ORTAĞINA DA GİTMİŞ

Aynı şüphelinin, kuyumcudan çıktıktan sonra iş ortağı olan otel sahibi olan M.Ç.’ye ait otele giderek ondan da aynı yöntemle 80 bin dolar para istediği öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Bunun üzerine o güne ait görüntüler izlendi. Görüntülerde, kuyumcuya gelerek para istediği iddia edilen şüphelinin, aynı gün otele de giderek para istediği görüldü.

GÖRÜNTÜLERİ SAATLERCE İZLENDİ

Gasp dedektifleri, kurşunlama olayına ait güvenlik kamera kayıtlarını da izledi. Motosikletle ateş edildiği tespit edildi. Şüphelinin izini bulmak için olay yeri olan Fatih’ten kameralar izlenerek Anadolu Yakası’na kadar yol alındı. Şüphelinin A.B.Ç. adlı kişi olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı.