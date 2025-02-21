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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran olay! Polis otosunun içinde canına kıydı! | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kan donduran olay! Polis otosunun içinde canına kıydı!

        Karaman'da, otomobiliyle refüje çıkan ve 1.39 promil alkollü sürücü 27 yaşındaki Murat Kara, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alındı. Kaba üst araması yapılıp polis aracına alınan Kara, sakladığı tabancasıyla kendini başından vurup hayatına son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 08:09 Güncelleme: 21.02.2025 - 08:09
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        Polis otosunun içinde canına kıydı!
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        Karaman'da kan donduran olay, önceki gece saat 22.30 sıralarında, Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Kara, otomobiliyle seyir halindeyken direksiyonunun kontrolünü kaybedip refüje çıktı.

        POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan ve 1.39 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Kara, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alındı.

        SİLAHININ TETİĞİNE BASTI

        Kaba üst aramasının ardından polis aracının nezarethane bölümüne alınan Murat Kara, yanındaki tabancayla başına ateş edip intihara kalkıştı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Murat Kara, 27 yaşındaydı.
        Murat Kara, 27 yaşındaydı.

        Kanlar içinde kalan Kara, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

        Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Karaman Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli ve idari tahkikatın titizlikle devam ettiği belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "19.02.2025 günü saat 22.00 sıralarında, ilimiz Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı (30 metrelik yol) üzerinde meydana gelen tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekiplerimiz, orta refüje çıkmış bir araç tespit etmiştir. Aracın sürücüsü M.K. isimli şahsın yapılan alkol ölçümünde 1.39 promil alkollü olduğu belirlenmiş, şahıs hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan işlem yapılmak üzere polis aracına alınmış ve kaba üst araması gerçekleştirilmiştir.

        Ancak, ekip aracının nezarethane bölümü kapatıldığı esnada içeriden silah sesi duyulmuş ve şahsın, üzerinde sakladığı ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ile başına bir el ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs ettiği görülmüştür. Olay yerine derhal ambulans çağrılmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Konunun tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli ve idari tahkikat titizlikle devam etmektedir."

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        #Karaman
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