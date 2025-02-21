Leonardo da Vinci'nin hayatı, sanat, bilim ve icatlarla örülü bir dehalık öyküsüdür. Eğitimsiz bir çocukken dünya çapında bir düşünür haline gelen da Vinci'nin, zamanla kaybolan başyapıtları ve hayatına dair ilginç detaylar ise merak uyandırıyor. İşte, da Vinci’nin bilinmeyen yönleri…

OKULA GİTMEDİ

Leonardo da Vinci, tarihin en yenilikçi icatlarına ve fikirlerine imza atmış olmasına rağmen hiçbir zaman okula gitmedi. Küçük yaşta okuma, yazma ve temel matematik eğitimi alsa da, bunun ötesinde bir eğitim almadı. Bunun yerine Toskana kırsalında özgürce dolaşarak doğayı keşfetme şansı yakaladı. Da Vinci’nin doğa gözlemleri, özellikle suyun hareketleri ve yırtıcı kuşların avlanma şekilleri üzerine yoğunlaştı. Günlüklerinde, bu gözlemlerine dair detaylı notlar bulunmaktadır.

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BAŞYAPITI YOK EDİLDİ

Birçok kişi Mona Lisa’nın Leonardo’nun en büyük eseri olduğunu düşünse de, eğer tarihte bazı olaylar farklı gelişseydi, bugün Louvre Müzesi’nde çok daha büyük bir sanat eseri yer alabilirdi. 1400’lerin sonlarında, Milano Dükü’nün babasını tasvir eden 6 metre yüksekliğinde bir atlı heykel yapması için görevlendirildi. Leonardo, bu heykel için 17 yıl boyunca eskizler ve modeller üzerinde çalıştı. Ancak 1499’da Milano’nun Fransızlar tarafından işgal edilmesiyle, tamamlanmamış heykel yok edildi.

TERS YAZIYORDU

Leonardo da Vinci’nin ölümünden sonra geride yaklaşık 6.000 sayfa dolusu günlük kaldı. Bu günlüklerde icatları, sanat çalışmaları ve hatta market alışverişi listeleri bile bulunuyordu. Ancak en dikkat çekici özelliklerinden biri, birçok notunun ters yazılmış olmasıydı. Yazılar sadece bir aynaya tutulduğunda okunabiliyordu. Bunun bir şifreleme yöntemi olduğu düşünülse de, aslında Leonardo’nun solak olmasından kaynaklandığı ve mürekkep bulaşmasını önlemek için böyle yazdığı tahmin ediliyor.

LEONARDO DA VINCI’NİN GERÇEK ADI NEYDİ?

Leonardo’nun doğum adı aslında ‘Lionardo di ser Piero da Vinci’ idi. Bu isim, “Vinci’den Ser Piero’nun oğlu Leonardo” anlamına geliyordu. Döneminde insanlar onu sadece ‘Leonardo’ ya da Floransa’da yaşadığı için ‘Il Florentine’ olarak tanıyordu.

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İLK SİPARİŞLERİNİ TAMAMLAYAMADI

1478 yılında Floransa’da bir kilise için altar panosu yapması istendi. 1481’de ise ‘Müneccim Kralların Tapınması’ adlı eseri sipariş edildi. Ancak Leonardo bu iki eseri de tamamlamadan Milano’ya taşındı ve Sforza ailesinin hizmetine girdi. Burada en önemli eserlerinden biri olan ‘Son Akşam Yemeği’ni tamamladı. Ancak Milano Dükü’nün düşüşüyle buradaki çalışmaları da yarım kaldı.