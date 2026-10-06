Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

1 EKİM'DE OPERASYON DÜZENLENDİ: 59 GÖZALTI

DHA'daki habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de şafak vakti belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Soruşturma dosyasında yer alan 4 kişinin tutuklu olduğu belirlenirken, 59 şüpheli ise gözaltına alındı.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer.

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60 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde ve belediye binalarında arama yaptı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün sabah adliyeye sevk edildi. Bu sırada soruşturma kapsamında bir ek gözaltı daha yapıldı. Bu şüphelinin adliyeye sevk edilmesiyle sayı 60’a yükseldi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit.

50 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA İSTENDİ

Savcılıkta sorgusu tamamlanan Seçer, Özyiğit ve Tuncer’in de aralarında olduğu 60 kişiden 50'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 şüpheli için adli kontrol kararı istendi.

İKİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve aynı belediyeden 5 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 şüpheliye ise ev hapsi verildi. Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Tuncer ve aynı belediyeden 9 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 kişiye ev hapsi verildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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VAHAP SEÇER VE 35 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de aralarında bulunduğu 36 şüphelinin adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.