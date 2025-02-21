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        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!

        UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i geçerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe, Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek. Sarı-lacivertlilerin rakibi TSİ 15.00'te belli olacak.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.02.2025 - 10:39 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:13
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        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
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        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ve sonrası için kura çekimi TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

        Fenerbahçe, son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek.

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar ilk maçlarını 6 Mart'ta oynayacak. Bu maçlardan bir hafta sonra 13 Mart'ta son 16 turunun rövanş karşılaşmaları gerçekleşecek.

        Rövanş maçları sonrası Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netlik kazanacak.

        İŞTE TUR YOLU

        OLYMPIAKOS GEÇEN SEZONDAN TANIDIK

        Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki olası rakiplerinden Olympiakos, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzandı.

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        Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. sırada tamamlayan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Olimpik Lyon'a deplasmanda 2-0 yenilirken evinde Twente ile golsüz berabere kaldı.

        DİĞER ADAY RANGERS

        İskoçya temsilcisi Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

        Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

        İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.

        Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

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