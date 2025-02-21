Bıçakladıkları Suriyeli genci, tüfekle gasbettiler

Olay, saat 23.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 kimliği belirsiz 2 kişi, Suriye uyruklu Abdullah H.'yi sokak ortasında bıçakla alnından ve ellerinden yaralayıp, pompalı tüfekle tehdit ederek, elindeki cep telefonunu gasbetti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdullah H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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