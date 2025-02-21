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        Haberler Gündem Hava Durumu DONACAĞIZ! Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Rüzgarla birlikte etkisini artırıyor - 21 Şubat Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Rüzgarla birlikte etkisini artırıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu kar yağışlı olacak. Kar yağışının; Karadeniz'de kuvvetli olması beklenirken gece saatlerinden itibaren Marmara'da da etkisini artıracak. Diğer yandan Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli poyraz etkili oluyor. Çığ, don ve buzlanma tehlikesi devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 07:34 Güncelleme: 21.02.2025 - 08:03
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        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bingöl ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Güneşli

        Antalya

        Güneşli 11°

        Trabzon

        Karlı

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Parçalı bulutlu 11°

        Diyarbakır

        Güneşli

        Gaziantep

        Güneşli

        Ağrı

        Yağmurlu -7°

        İSTANBUL HAFTANIN SON GÜNÜNE KARLA UYANDI

        İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

        İstanbul'da haftanın son günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yerler kısa sürede beyaza büründü.

        Üsküdar meydanında sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kar yağışı etkisini arttırarak E-5 ve bağlantı yollarının karla kaplanmasına neden oldu. Sürücüler yoğun kar yağışı nedeniyle dörtlülerini yakarak yavaş ve kontrollü olarak seyretti.

        İçerenköy'de karla kaplı yolda bir aracın yokuş çıkarken zorlanarak patinaj çektiği anlar kameraya yansıdı.

        HAVA SICAKLIKLARI DOĞUDA 2 İLA 4 DERECE DÜŞÜYOR

        Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerinde 2-4 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

        Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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