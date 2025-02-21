Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa ve Yalova'da kar yağışı etkili oluyor

        Bursa ve Yalova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:48 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa ve Yalova'da kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL

        Bursa ve Yalova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Bursa'da dün itibarıyla başlayan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerindeki mahalleler ile Uludağ'ın eteklerindeki ilçeler beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkisini artırmasıyla Mudanya Yolu'ndaki ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Söz konusu yoldaki ulaşım, ekiplerce kontrollü olarak sağlanıyor.

        - Yalova

        Yalova da yüksek kesimlerde başlayıp etkisini artıran kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.

        Özellikle Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkiinde etkili olan yağışa karşı tedbirlerini arttıran 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yol temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

        İstanbul ile Bursa arasında önemli geçiş güzergahı olan kara yollarında tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, olası olumsuzluklara karşı da hazırda bekletiliyor.

        İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerinin, kent genelinde etkili olan kar yağışına ilişkin yaşanan gelişmelere müdahale ettiği bildirdi.

        Özellikle Armutlu ilçesinde Selimiye, Altınova ilçesinde Sermayecik ve merkezde Sugören ile Güneyköy bölgelerinde yoğun çalışma yapıldığını aktaran Soygüzel, şöyle konuştu:

        "Kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Köylerimizi birbirine bağlayan yollarımız açık ve şu ana kadar da bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk olmadı. İhtiyaç olması halinde takviye önlemlerimizi de aldık. Vatandaşlarımızdan kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını rica ediyoruz."

        Eğitime bugün ara verilen kentte parklara aileleriyle gelen çocuklar kar topu oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Bursa'da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu
        Bursa'da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu
        Bursa'da iş merkezinde yangın; 1ölü
        Bursa'da iş merkezinde yangın; 1ölü
        Bıçakladıkları Suriyeli genci, tüfekle gasbettiler
        Bıçakladıkları Suriyeli genci, tüfekle gasbettiler
        BBDSO Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock'u konuk etti
        BBDSO Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock'u konuk etti
        Gözaltına alınıp serbest bırakılan istismar şüphelisine işkence edip, kayda...
        Gözaltına alınıp serbest bırakılan istismar şüphelisine işkence edip, kayda...
        Bursa ve Yalova'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verilecek
        Bursa ve Yalova'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verilecek