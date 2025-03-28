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        Otoyol jandarması Ramazan Bayramı öncesi görev başında

        FATİH ÇAPKIN - Bursa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Ramazan Bayramı öncesi ve tatil süresince havadan ve karadan denetimlerle olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:28 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:28
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        Otoyol jandarması Ramazan Bayramı öncesi görev başında
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        FATİH ÇAPKIN - Bursa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Ramazan Bayramı öncesi ve tatil süresince havadan ve karadan denetimlerle olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan, 15 Ekim 2024'te İstanbul-İzmir Otoyolu'nda göreve başlayan Bursa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, o tarihten bu yana denetimler gerçekleştiriyor.

        Otoyolda olası kaza ve olumsuzlukların önüne geçmek için faaliyet gösteren jandarma timleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini artırdı.

        Önleyici tim, motosikletli otoyol timi, teknik denetim timi ve adli asayiş timleri, karadan denetim gerçekleştiriyor. Bu ekiplere cayrokopter ve helikopter de havadan destek veriyor.

        Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen cayrokopter, kontrol uçuşu gerçekleştirerek tespit edilen ihlalleri telsiz irtibatıyla kara ekiplerine bildiriyor.

        Ekiplerin otoyoldaki havadan ve karadan denetimleri AA ekibince görüntülendi.

        Bursa Otoyol Jandarma Komutanı Binbaşı Müslüm Okçu, AA muhabirine, Bursa Otoyol Jandarma Komutanlığının 15 Ekim 2024'ten bu yana faaliyet gösterdiğini söyledi.

        Okçu, otoyol güvenliği, huzuru ve düzeni için kesintisiz şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Otoyolda motosikletli otoyol timi, teknik tim ve adli asayiş timleri görev almaktadır." dedi.

        Otoyollarda 7/24 esasına göre görev yaptıklarını anlatan Okçu, sözlerine şöyle devam etti:

        "Otoyol Jandarma Komutanlığı olarak yeterli sayıdaki kuvvetlerimizle bünyemizde görev alan unsur ve timlerimiz sorumluluk alanımızda bulunan otoyollarda vatandaşların huzuru ve güvenli bir şekilde yolculuk yapması için 7/24 esasına göre görev yapmaktadır. Trafik kazalarını en aza indirmek, kolluk hizmetlerini yürütmek ve trafik kurallarına uyulmasını teşvik etmek amacıyla helikopter ve cayrokopter ile havadan denetim yapılmaktadır. Bu yöntem geniş alanların daha hızlı ve etkin bir şekilde kontrol edilmesini sağlamaktadır."

        Otoyollarda alınan önlemlere de dikkati çeken Okçu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Jandarmanın otoyollarda aktif görev almasıyla birlikte trafik ekipleri ve asayiş ekiplerimizin aynı komutanlık emrinde bulunmaları, olaylara müdahalede oldukça hız kazandırmaktadır. Otoyolları tercih eden vatandaşlarımızın seyahatleri boyunca güvenli, huzurlu ve keyifli bir yolculuk yapabilmelerine imkan sağlamak için denetimlerimiz yoğun şekilde devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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