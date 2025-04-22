Bursa'da engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 13 kişi yakalandı

Operasyonda, 8'i engelli raporu alan ya da buna aracılık eden, 3'ü hastane çalışanı, 1 eski doktor ve 1 eski hastane çalışanı yakalandı.

Yaklaşık 2 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince 13 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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