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        Bursa'da engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 13 kişi yakalandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:05 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:05
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        Bursa'da engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 13 kişi yakalandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Orhangazi Devlet Hastanesi'nde usulsüz engelli raporları düzenlenerek sıfır kilometre araç alındığı ihbarı üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Yaklaşık 2 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince 13 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 8'i engelli raporu alan ya da buna aracılık eden, 3'ü hastane çalışanı, 1 eski doktor ve 1 eski hastane çalışanı yakalandı.

        Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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