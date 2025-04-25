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        Türkiye'nin enerji depolama sistemlerine yatırımcı ilgisi

        BÜŞRA NUR YILMAZ - Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) Başkanı Can Tutaşı, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların enerji depolama sistemleri teknolojilerine ilgi gösterdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:30 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:47
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        Türkiye'nin enerji depolama sistemlerine yatırımcı ilgisi
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        BÜŞRA NUR YILMAZ - Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) Başkanı Can Tutaşı, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların enerji depolama sistemleri teknolojilerine ilgi gösterdiğini bildirdi.

        Tutaşı, AA muhabirine, enerji depolamanın gerek ev tipi gerekse endüstriyel tipte enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesi ve enerji piyasalarının dengelenmesine katkı sunan bir sistem olduğunu söyledi.

        Enerji depolama sistemlerinin dünyada ve Türkiye'de çok hızlı değişen bir altyapıyla ilerlediğini belirten Tutaşı, "Halihazırda ülkemizde de bununla ilgili dağıtılmış önlisanslar ve bununla ilgili güncel regülasyonlar var. Her geçen gün ilerleyen teknolojiye adapte olacak şekilde teknoloji ve güncel durumdaki yönetmeliklerimizin gelişmesi, söz konusu." diye konuştu.

        Tutaşı, EDSİS olarak yaklaşık 2 yıldır aktif şekilde çalıştıklarını dile getirerek, "Gerek bu ürünlerin dünyadaki teknolojisinin kontrolü ve takibi, gerek Türkiye'de yerli üretimle ilgili çalışmalar, gerekse yatırımların önünün açılmasıyla ilgili bir bilgi havuzu oluşturarak bu süreçte yeni yatırımcılara, teknoloji paydaşlarına destek olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Elektrik enerji sistemlerinin regülasyona tabi olduğunu anlatan Tutaşı, şöyle konuştu:

        "Bu regülasyonun gerektirdiği şekilde yatırımların önü açılmaktadır. Bunlarla ilgili kapasite tahsisleri gerçekleşti. Bununla ilgili yatırımların süreçleri devam ediyor. Yerli üreticiler var, yabancı üreticiler var ve Türkiye'ye depolama sistemlerine katkı sağlamaları söz konusu. Her geçen gün değişen, gelişen bir teknoloji. Aynı zamanda bizim ülkemiz için de yönetmeliklerle sektörümüzün yönlendirilmesi gerçekleşiyor. Kısa zamanda çok yol katettiğimizi düşünüyoruz. Ancak hala katetmemiz gereken ciddi yolumuz var. Önümüzdeki günlerde son açık noktaların piyasa şartlarına göre uyarlanarak düzenlenmesini bekliyoruz."

        - Öncelik 33 bin 100 megavatlık depolama önlisansının devreye alınması

        Enerji depolama sistemlerine ilişkin yatırımlara değinen Tutaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Teknoloji tarafında yerli üreticiler, çok ciddi seviyede yatırımlar yapmakta. Aynı şekilde yabancı büyük üreticilerin de Türkiye için ciddi projeleri ve yatırımları var. Önümüzdeki süreçte bunun ivmelenerek artacağını düşünüyoruz. Önlisans aşamasında 33 bin 100 megavatlık tahsis edilmiş bir kapasite söz konusu. Bunların yaklaşık yarısı güneş enerjisi, yarısı rüzgar enerjisi gibi düşünebiliriz. Çevre etki değerlendirme süreçlerinde, imar süreçlerinde devam eden projeler var. 2025 yılının ikinci yarısı ile 2026 yılında bu projelerin canlıya alınacağından eminiz."

        Başkan Tutaşı, enerji üretim santraline entegre olmayan, sadece depolama sisteminin yer aldığı müstakil enerji depolama sistemleri de dahil edildiğinde 38 bin megavatlık önlisans verildiğini belirtti.

        Enerji depolama sistemlerindeki hedefleri anlatan Tutaşı, şu ifadeleri kullandı:

        "İnşası devam eden lisanslı projeler var. Ayrıca özel projelerde endüstriyel boyutta depolamalı projeler mevcut. Yılın ikinci yarısında ilk lisanslıların devreye alınmasını bekliyoruz. Önceliğimiz, halihazırda dağıtılmış yaklaşık 33 bin 100 megavatlık önlisans ve müstakil depolama için verilmiş lisansların canlıya geçmesidir. Uzun vadede bunlarla ilgili gerek teknolojik hamleler, gerekse idari düzenlemelerle bu miktarın artacağını düşünüyoruz. Önceliğimiz, yaklaşık 33 bin 100 megavatlık depolamada önlisansımızın devreye alınmasıdır. Bu, çok ciddi bir potansiyel demek."

        Tutaşı, enerji depolama sistemlerinin önemini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Enerji sistemleri, konvansiyonel tipten çıkarak üretim, iletim, dağıtım, tüketim şeklinde ilerlemiyor ve elektrik enerji sistemleri için farklı oyuncular devreye giriyor. Bunların içerisinde dağıtık şebeke yönetimine giren yenilenebilir enerji kaynakları, araç şarj istasyonları, depolama sistemleri söz konusu. Yenilenebilir enerji kaynakları devreye girdiği zaman üretimlerin ve tüketimlerin dengelenebilmesi için depolama vazgeçilmez oluyor. Çünkü her yenilenebilir enerji santrali, hem elektrik enerjisi üretimine katkı sağlıyor hem de piyasada yeni bir oyuncu olduğu için dengelemeye dahil oluyor. Dolayısıyla bir güneş enerji santralinin ve rüzgar enerji santralinin gün içerisindeki ve yıl boyunca dalgalı üretimi, bunların dengelenmesi ve bu dengede bizim baz yükümüzü karşılamamız, elektrik ihtiyacımızı, yenilenebilir enerji kaynaklarından aldığımız elektrik enerjisini dengeli bir şekilde kullanmamız için vazgeçilmez bir kaynak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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