Bursa'da Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Bursa'da akşam üzeri çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi tedbiren boşaltılmıştı. Bursa Çevre Yolu'nun Gürsu bölümü trafiğe kapatılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunmuştu.

Gürsu ilçe merkezinde toplanan vatandaşlar da kamyonet ve traktörlere yükledikleri su bidonlarını yangın bölgesine ulaştırmaya çalışarak dayanışma örneği sergiliyor.

Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren boşaltılmasının ardından alevlerin yaklaştığı İğdir Mahallesi de tahliye ediliyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

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