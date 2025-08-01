Bursa'dan kısa kısa

Bu kapsamda, Çayönü ve Emirler Yenicesi mahallelerinden hazırlanan 2 tır saman balyası, yangından etkilenen Kaşıkçı ve Selçik köylerine sevk edildi.

Mudanya'nın Çayönü Mahallesi Muhtarı Osman Çevdir ile Emirler Yenicesi Mahalle Muhtarı Cengiz Uluç'un öncülüğünde toplanan saman balyaları, Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gün'ün girişimi ve Bilecik Valiliğinin koordinasyonunda, Osmaneli Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker'in desteğiyle ihtiyaç sahibi üreticilere ulaştırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen bisiklet sürücüsü E.S, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de yaralandı.

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