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        Bursa'dan kısa kısa

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 13:08 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:08
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kemalpaşa Mahallesi Adnan Tüzün Sokak'ta M.T.S. (29) idaresindeki 16 BMT 813 plakalı motosiklet ile E.S. (17) idaresindeki bisiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumunun ağır olduğu öğrenilen bisiklet sürücüsü E.S, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        - Yangın bölgesine seferberlik

        Bilecik'teki orman yangınlarında zarar gören Kaşıkçı ve Selçik köylerindeki hayvancılıkla uğraşan üreticilerin acil yem ihtiyacını karşılamak amacıyla Mudanya'dan saman balyası desteği gönderildi.

        Mudanya'nın Çayönü Mahallesi Muhtarı Osman Çevdir ile Emirler Yenicesi Mahalle Muhtarı Cengiz Uluç'un öncülüğünde toplanan saman balyaları, Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gün'ün girişimi ve Bilecik Valiliğinin koordinasyonunda, Osmaneli Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker'in desteğiyle ihtiyaç sahibi üreticilere ulaştırıldı.

        Bu kapsamda, Çayönü ve Emirler Yenicesi mahallelerinden hazırlanan 2 tır saman balyası, yangından etkilenen Kaşıkçı ve Selçik köylerine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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