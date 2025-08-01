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        Bursa itfaiyesi ekipmanlarından yangının izlerini temizledi; o anlar kamerada

        BURSA'nın Kestel-Gürsu ile Orhaneli-Harmancık ilçelerindeki orman yangınlarında 5 gün boyunca 7/24 esasına göre görev alan itfaiye teşkilatı, ekipmanlarından yangının izlerini temizliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:57 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:00
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        Bursa itfaiyesi ekipmanlarından yangının izlerini temizledi; o anlar kamerada
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        BURSA'nın Kestel-Gürsu ile Orhaneli-Harmancık ilçelerindeki orman yangınlarında 5 gün boyunca 7/24 esasına göre görev alan itfaiye teşkilatı, ekipmanlarından yangının izlerini temizliyor. Yangın hortumlarını isten ve kirden yıkayarak arındıran itfaiye erleri, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı gün saat 17.30 sıralarında Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını da Gürsu ilçesine ulaştı. Alevlere 35 hava aracı, 1136 kara aracı ve 2 bin 600 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi. Gürsu, Kestel, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan ve Osmangazi ilçesine bağlı toplam 12 mahallede 1315 hane ve 3 bin 763 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Kestel-Gürsu ilçelerindeki orman yangını 4'üncü gününde, Orhaneli-Harmancık ilçelerindeki orman yangını 5'inci gününde söndürüldü.

        10 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN ZARAR GÖRDÜ

        Gürsu'da 1370 hektar, Harmancık'ta 4 bin 700 hektar alan kaybedilirken, Harmancık'ta 2 milyon 300 bin, Gürsu’da ise 680 bin ağaç yandı. Her iki yangında 10 bin futbol sahası kadar alan zarar görürken, geriye gri renge bürünen ormanlar ile kentin üzerini kaplayan sis tabakası kaldı.

        ALEVLERİ SÖNDÜRDÜKLERİ EKİPMANLARI TEMİZLEDİLER

        Yangınlarda sahada 40 araç, 450 personel, grup ve istasyonlarda 150 personel ile 7/24 esasına görev yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de ekipmanlarından yangının izlerini silmek için temizlik çalışması başlattı. Zorlu şartlar altında günlerdir alevlerle mücadele eden ekipler, kullandıkları hortum ve ekipmanları, fırçayla sabunlayarak temizledikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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