Bursa'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı; 2 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Tüzün Sokak’ta meydana geldi. Ege S. (17) yönetimindeki bisiklet, Muhammet S. (29) yönetimindeki 16 BMT 813 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisiklet ve motosikletin sürücüleri yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen bisiklet sürücüsü Ege S., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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