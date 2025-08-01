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        Bursa'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı; 2 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 00:28 Güncelleme: 01.08.2025 - 00:30
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        Bursa'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı; 2 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Tüzün Sokak’ta meydana geldi. Ege S. (17) yönetimindeki bisiklet, Muhammet S. (29) yönetimindeki 16 BMT 813 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisiklet ve motosikletin sürücüleri yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen bisiklet sürücüsü Ege S., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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