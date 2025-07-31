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        TİGEM tay satışından 45 milyon lira gelir elde etti

        BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Harası'nda düzenlenen açık artırmada 68 Arap koşu tayı satılarak toplam 45 milyon 485 bin lira gelir elde edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 20:36 Güncelleme: 31.07.2025 - 20:40
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        TİGEM tay satışından 45 milyon lira gelir elde etti
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        BURSA’nın Karacabey ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Harası’nda düzenlenen açık artırmada 68 Arap koşu tayı satılarak toplam 45 milyon 485 bin lira gelir elde edildi. İhalenin en pahalı tayı, 3 milyon liraya satılan ‘Taşkın Kral’ oldu.

        Karacabey Tarım İşletmesi’nde TİGEM tarafından yetiştirilen Arap koşu tayları, Karacabey Harası’nda açık artırma usulüyle satışa sunuldu. 70 tayın çıkarıldığı ihalede 68 tay, 75 bin lira ile 3 milyon lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buldu. İhalenin en yüksek bedelle satılan tayı, İshak Şahin’in 3 milyon liraya aldığı 2 yaşındaki erkek tay ‘Taşkın Kral’ oldu. Aynı alıcı, 2 yaşındaki dişi tay ‘Yayla Çiçeği’ni de 2 milyon 800 bin liraya satın aldı. Taylardan ‘Hızlı Özgün’ adlı 2 yaşındaki erkek tay ise 2 milyon liraya Mehmet Çelik tarafından alındı. TİGEM yetkilileri, toplamda 68 tayın satışından 45 milyon 485 bin lira gelir elde edildiğini açıkladı. Bu yıl ilk kez hibrit yöntem uygulanan satışlarda, çevrimiçi tekliflerle e-satış da gerçekleştirildi. Yetkililer, bu uygulamanın tay fiyatlarının artmasına katkı sağladığını belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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