Faruk Anbarcıoğlu, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Yalta'yı ziyaret etti

22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta'yı ziyaret etti.

Anbarcıoğlu, şair ve yazarlar Şifanur Özçelik Şirin, Mecbure Vela, Gülten Kara Ateş, Yüksel Akdemir, Tülay Yaşargün Domaniç ve Emin Zeybek Yalta'yı, ziyaret ederek "Bir şehit bir öykü bir şiir" adlı kitabının 3. cildini hediye etti.

Anbarcıoğlu, ziyarettin ardından yaptığı açıklamada, "1. cildimizde 53 yazar arkadaşımız toplam 64 şehidimizin öyküsünü ve şiirini, 2. cildimizde 40 yazar arkadaşımız 42 şehidimizin öyküsünü ve şiirini, 3. cildimizde de 52 yazar arkadaşımız 10 gazi ve 42 şehidimizin öyküsünü ve şiirini yazarak Türkiye'de şu ana kadar hiç kimsenin yapmadığı bir ilke imza attık. Hiçbir yazarın herhangi bir ücret almadı. 1. cildimizden elde ettiğimiz geliri şehit aileleri derneklerine bağışladık." ifadelerini kullandı.

Anbarcıoğlu, 2. ciltten elde edilen gelirle 3. cildi çıkarttıklarını, Azerbaycan'dan ailelerle görüşerek 58 Azerbaycanlı şehidin öyküsünü yazmaya başladıklarını aktardı.