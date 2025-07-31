Bursa'da husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetlisini tabancayla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetlisini tabancayla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ulu Mahallesi 13. Çakmak Sokak'taki iş yerinde bulunan Zafer A'nın yanına alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan M.K. geldi.
Bu sırada M.K, yanında bulunan tabancayla Zafer A'ya ateş etti.
Yaralanan Zafer A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan M.K, polis ekiplerince Kent Meydanı'nda yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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