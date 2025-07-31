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        Orman yangınları sonrası solunum şikayetiyle hastanelere başvuruda yüzde 30 artış oldu

        BURSA'daki orman yangınları, kentin üstünü duman ve kül tabakasıyla kapladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:25 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:30
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        Orman yangınları sonrası solunum şikayetiyle hastanelere başvuruda yüzde 30 artış oldu
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        BURSA'daki orman yangınları, kentin üstünü duman ve kül tabakasıyla kapladı. Sis bulutu hava kalitesini düşürürken, insan sağlığını da tehdit ediyor. Son 5 günde solunum yolu şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısında yüzde 30 artış yaşanırken, kronik hastalıkları olanların maskeyle dolaşmaları gerektiğini vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Şimşek, "Özellikle akut ve yoğun maruziyetlerde ölüm riski yüzde 5-8 artmakta" dedi.

        Bursa’nın Kestel-Gürsu ilçeleri ile Orhaneli-Harmancık ilçelerinde çıkan ve 5 gün süren yangınlar, kentin üstünü duman ve kül tabakasıyla kapladı. Sis bulutu, hava kalitesini düşürürken, insan sağlığını da tehdit ediyor. Son 5 günde solunum yolu şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısında artış yaşanırken, uzmanlar, kronik hastalıkları bulunanların maskeyle dolaşmaları gerektiğini vurguladı.

        Dumanların içerisindeki karbonmonoksit, siyanür, asit ve aldehit gibi partiküllere bağlı olarak kişilerde öksürük, balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı ortaya çıkabileceğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Şimşek, “Çok daha yoğun maruziyetlerde bilinç bulanıklığı, konfüzyon dediğimiz durum, hatta daha ileri formlarda da ölüm meydana gelebilmekte. Bir de bu dumanın şehir üzerinde birikmesi sonucu kronik maruziyet sebebiyle ortaya çıkan durumlar da var. Bu tür durumlarda daha çok kronik hastalığı olan hastalarımızı etkilemektedir. Bunlar, KOAH, amfizem ve astım hastalarıdır. Bu hastalar dumana uzun süre maruziyetlerinde alevlenme dediğimiz atakları artmakta, nefes darlığı, öksürük şikayetleri çıkmakta, halen ilaç kullanan hastalarda da ilaçla kontrol altındaki şikayetleri tekrarlamakta ya da artmaktadır” diye konuştu.

        ‘MASKE YA DA ISLAK BEZ VEYA MENDİLLE BURUNLARINI KAPATMALARI GEREKİYOR’

        Özellikle kronik solunum yolu hastalığı bulunanların maskesiz dışarı çıkmaması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Şimşek, “Bu durumda biz vatandaşlarımıza mümkün olduğunca dumandan uzak kalmaları, maruz kalmamaları, kalıyorlarsa da öncelikli olarak N95 dediğimiz ileri koruyucu maskeler kullanılması, o yoksa maske kullanılması, bir de solunum yollarının dumana daha az maruz kalması için, ıslak bez veya mendil gibi materyallerle burunlarını kapatmalarını öneriyoruz” dedi.

        ‘KRONİK HASTALAR İÇİN ÖLÜM RİSKİ ARTTI’

        Vatandaşlar arasında kronik hasta olduğunu bilmeyenlerin de olduğunu belirten Şimşek, “Bu insanlar da dumana maruz kaldıklarında etkilenmektedirler. Özellikle akut ve yoğun maruziyetlerde ölüm riski artmakta. Bu akut maruziyetlerde ölüm oranı yüzde 5-8 arasında değişmektedir. Çünkü akciğerlere giden duman yani karbonmonoksit, akciğerin oksijen almasını engellemekte, vücut oksijensiz kalınca da ölüme sebep olmaktadır. Bu şehirde yaşayan kronik hastalar için de özellikle geçerli. Çünkü duman belirli bir süre havada kaldığı için, maruziyet artacağı için bu risk geçerli” ifadelerini kullandı.

        ‘ÖKSÜRÜK, BALGAM, NEFES DARLIĞI, GÖĞÜS AĞRISI VARSA HASTANEYE BAŞVURUN’

        Vatandaşların herhangi bir belirtide hastaneye başvurmaları gerektiğinin de altını çizen Doç. Dr. Şimşek, “Kronik akciğer hastalığı olan yani KOAH, amfizem ve astım gibi hastalığı olan vatandaşlar duman maruziyeti sonrasında eğer öksürük, balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı şikayetlerinde artış olursa ya da hiç yokken şikayetleri başlarsa, hiç beklemeden takip edildikleri göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalarını öneririz. Şikayetleri çoksa, bir an önce hastanelerin acil servisine başvurup, ilk tedavisinin yapılması gerekmektedir. Çünkü bu hastalarda, rutin kullandıkları ilaçlara ek olarak yeni ilaçlar ekleyebilmekteyiz” diye konuştu.

        ‘ACİLE BAŞVURU SAYISI ARTTI’

        Gürsu-Kestel ile Orhaneli-Harmancık orman yangınlarının ardından şehrin hava kalitesinin düştüğünü ifade eden Doç. Dr. Şimşek, şunları söyledi:

        "Bu tür yangınlarda dumana maruz kalması sonrası acillere ve polikliniklere başvuru belirgin bir artış görülmektedir. Özellikle kronik hastalarda atak dediğimiz alevlenmeler sebebiyle, acil başvuruları çok fazla olmakta. Bunların bir kısmı psikolojik ama gerçekten duman maruziyetleri sonrası akciğer şikayetleri ön plana çıkmakta, acile başvuru sayısı artmaktadır. Hava kirliliğinin ardından hastanelere başvuru oranında yüzde 20-30 arası artış oldu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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