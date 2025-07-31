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        Bursa'da yangın söndürme havuzuna tankerlerle su taşıyan vatandaşlar helikopterleri susuz bırakmadı

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında çıkan ve 5. gününde kontrol altına alınan orman yangınında, söndürme havuzuna tankerlerle su taşıyan vatandaşlar, helikopterleri susuz bırakmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:26 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:26
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        Bursa'da yangın söndürme havuzuna tankerlerle su taşıyan vatandaşlar helikopterleri susuz bırakmadı
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        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında çıkan ve 5. gününde kontrol altına alınan orman yangınında, söndürme havuzuna tankerlerle su taşıyan vatandaşlar, helikopterleri susuz bırakmadı.

        Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan, daha sonra Harmancık ilçesine doğru ilerleyen ve dün kontrol altına alınan yangının söndürme çalışmalarına bölge halkı da yoğun destek verdi.

        Harmancık'ta onlarca vatandaş traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle, helikopterler için yangın söndürme havuzuna su taşıdı.

        Vatandaşların adeta kuyruk oluşturduğu bölgede helikopterden çekilen görüntüler, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Dün kontrol altına alınan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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