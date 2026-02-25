43. Uluslararası Çocuk Kupası ile FIS Uludağ Kupası organizasyonları Uludağ'da yapacak

Türkiye Kayak Federasyonu ile Eker iş birliğinde, 43. Uluslararası Çocuk Kupası ve Uluslararası FIS Uludağ Kupası organizasyonları Uludağ'da gerçekleştirilecek.





Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin, bir restoranda düzenlenen iftar programında burada yaptığı konuşmada, 43. Uluslararası Çocuk Kupası ile Uluslararası FIS Uludağ Kupası'nın 26 Şubat-5 Mart'ta Uludağ'da düzenleneceğini söyledi.



Organizasyonlarda 15 ülkeden 400 sporcunun mücadele edeceği bilgisini veren Şahin, "Türkiye'de kış spor etkinlikleri artık sadece katılım düzeyinde değil organizasyon kalitesi, teknik altyapısı, sporcu gelişimi ve özellikle de medya gönüllülüğü açısından da ileri bir seviyeye taşınacak ve bu etkinlikler yapılacaktır. Bugün de 43 yıldan beri düzenlenen Uluslararası Çocuk Kupası bizim için bir gelenek değil bir gelecek projesidir." dedi.





Uludağ'ın sadece bir kayak merkezi olmadığına değinen Şahin, "Uludağ, Türkiye'nin kış spor hafızasıdır. Uludağ spor turizminin kalbidir ve biz Uludağ'ın potansiyelini biliyoruz. Altyapısını daha da güçlendireceğiz. Uluslararası yarış takvimlerinde daha üst organizasyonları buraya taşımak hedeflerimiz arasında. Sadece Uludağ değil tabii ki Erzurum'dan Sarıkamış'a, Kayseri'den Ilgaz'a, Hakkari'den Ergan'a kadar tüm kış spor merkezlerimizde uluslararası standartlarda yarışmalar düzenliyoruz. Kamp organizasyonları yapıyoruz. Türkiye artık sadece sporcu yetiştiren değil uluslararası organizasyonları yöneten ve yön veren bir ülke olma hedefi yolunda." ifadelerini kullandı.



Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve Eker Süt Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eker de katıldı.





Konuşmaların ardından Şahin, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Eker Süt Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eker'e katkılarından dolayı plaket takdim etti.































