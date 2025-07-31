Bursa'da 3'üncü kattan yük asansörü boşluğuna düşen işçi öldü

Olay, saat 08.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 18’inci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Suriye uyruklu işçi Wajeeh Hamam, iddiaya göre 3'üncü kattan yük asansörü boşluğuna düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Hamam, ağır yaralandı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, kurtarılamadı. Cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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