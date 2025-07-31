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        Bursa'da yanan alanlarda yeniden orman ekosisteminin kurulması çalışmalarına başlandı

        Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, etkili olan orman yangınlarında tahrip olan alanlarda yeniden orman ekosisteminin kurulması çalışmalarına başlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:23 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:23
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        Bursa'da yanan alanlarda yeniden orman ekosisteminin kurulması çalışmalarına başlandı
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        Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, etkili olan orman yangınlarında tahrip olan alanlarda yeniden orman ekosisteminin kurulması çalışmalarına başlandığını bildirdi.

        Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre ülkede orman varlığını artırma ve yanan orman alanlarının yeniden imar ihyası için her türlü ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarının Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü hatırlatıldı.

        Bursa'da yaşanan orman yangınlarının söndürülmesinde verilen cansiparane mücadelenin ardından zarar gören orman alanlarının tamamında ormancılık bilimi ışığında yeniden orman ekosisteminin kurulması çalışmalarına başlandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yangınların söndürülmesinde bize destek olan kamu kurumları, gönüllülerimiz, vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde hep birlikte geleceğe miras bırakacağımız fidanlarımızı toprakla buluşturmaya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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