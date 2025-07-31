Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 15 Temmuz İlkokulu binasının güçlendirme çalışmalarına yönelik ihale süreci başlatıldı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Mart 2023'te boşaltılan 15 Temmuz İlkokulu binasının güçlendirme çalışmalarına yönelik ihale süreci başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:03 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 15 Temmuz İlkokulu binasının güçlendirme çalışmalarına yönelik ihale süreci başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Mart 2023’te boşaltılan 15 Temmuz İlkokulu binasının güçlendirme çalışmalarına yönelik ihale süreci başlatıldı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen resmi onayla, güçlendirme işlemleri için ilk somut adım atıldı.

        Güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, söz konusu binada 15 Temmuz İlkokulu, Beşevler Anaokulu ve Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi aynı çatı altında eğitim verecek.

        ‎Toplam 94 derslikten oluşacak yeni eğitim kompleksi sayesinde bölgedeki Ali Karasu İlkokulu ve Öğretmen Mehmet Aras İlkokulu tekli eğitime geçecek. Ayrıca halihazırda Zekai Gümüşdiş Ortaokulu binasında faaliyet gösteren Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi kendi binasına taşınacak.

        ‎Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Nilüfer ilçemiz için çok önemli bir ihtiyacını Sayın Bakanımıza ilettik. Talebimize Sayın Bakanımızın hassasiyet göstererek hızlı bir şekilde harekete geçilmesi şehrimiz adına bizleri son derece memnun etti. Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’e, Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız’a, değerli Bursa milletvekillerimize ve sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        ‎Gürkan ayrıca inşaat sürecinin hızlı ve titiz şekilde ilerleyeceğini de belirterek, şunları kaydetti:

        "Hem fiziki kapasiteyi artıracak hem de eğitimde fırsat eşitliğini destekleyecek bu proje sadece bir bina kazandırmak değil, Bursa’nın eğitim kalitesini ve imkânlarını büyütmek anlamına geliyor. Bursa’nızın her alanda hak ettiği hizmetleri alması için milletvekillerimizle birlikte hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim

        Benzer Haberler

        Kazada birlikte yaralandılar, kendisi acısını unutup annesine koştu
        Kazada birlikte yaralandılar, kendisi acısını unutup annesine koştu
        Bursa'da İsmail Hakkı Bursevi'nin Sübhatü's-Salikin isimli eseri tanıtıldı
        Bursa'da İsmail Hakkı Bursevi'nin Sübhatü's-Salikin isimli eseri tanıtıldı
        Çiftçinin yangın bölgesine su taşırken hasar gören traktörünü tamir ettirdi
        Çiftçinin yangın bölgesine su taşırken hasar gören traktörünü tamir ettirdi
        Bursa'da husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı yakalandı
        Bursa'da husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı yakalandı
        Bursa'da yangın söndürme havuzuna tankerlerle su taşıyan vatandaşlar heliko...
        Bursa'da yangın söndürme havuzuna tankerlerle su taşıyan vatandaşlar heliko...
        Husumetlisini, iş yerinde silahla bacaklarından yaraladı
        Husumetlisini, iş yerinde silahla bacaklarından yaraladı