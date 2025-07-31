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        Bacaklarına kaynar su dökülen market çalışanı yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir zincir markette, bacaklarına kaynar su dökülen çalışan yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 19:32 Güncelleme: 31.07.2025 - 19:35
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        Bacaklarına kaynar su dökülen market çalışanı yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir zincir markette, bacaklarına kaynar su dökülen çalışan yaralandı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kocatepe Sokak’ta bulunan bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, market çalışanı Ezgi A. (24), elektrikli su ısıtıcı ile su ısıttığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu kaynar suyun dökülmesiyle bacaklarından yaralandı. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ezgi A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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