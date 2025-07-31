TİGEM 68 tayın satışından 45 milyon 485 bin lira gelir elde etti

TİGEM e-satış ile 68 tayın satışından 45 milyon 485 bin lira gelir elde etti.

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede, 68 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

İlk defa e-satış ile yapılan ihalede "Taşkın Kral" adlı 2 yaşındaki erkek tay İshak Şahin tarafından 3 milyon liraya alındı.

Bu tayı, "Yayla Çiçeği" isimli 2 yaşındaki dişi tay ve "Hızlı Özgün" adlı 2 yaşındaki erkek tay takip etti.

Satışa çıkan 68 tayda 45 milyon 485 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.