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        Üzerindeki kemer görünümlü kılıftan döner bıçağı çıktı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde gece devriyesi sırasında çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu Muhammed K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:41 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:45
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        Üzerindeki kemer görünümlü kılıftan döner bıçağı çıktı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde gece devriyesi sırasında çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu Muhammed K.’nin (18) üzerinde, kemer görünümlü kılıfta 60 santimetre uzunluğunda döner bıçağı ele geçirildi. Muhammed K. gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında ilçe merkezindeki Kent Meydanı’nda meydana geldi. Çarşı ve mahalle bekçileri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri Suriye uyruklu Muhammed K.’yi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünün ardından üst araması yapan ekipler, şüphelinin belinde kemer gibi görünen kılıfın içinde 60 santimetre uzunluğunda döner bıçağı buldu. Muhammed K., gözaltına alınırken, döner bıçağına el konuldu.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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