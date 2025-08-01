Üzerindeki kemer görünümlü kılıftan döner bıçağı çıktı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında ilçe merkezindeki Kent Meydanı’nda meydana geldi. Çarşı ve mahalle bekçileri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri Suriye uyruklu Muhammed K.’yi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünün ardından üst araması yapan ekipler, şüphelinin belinde kemer gibi görünen kılıfın içinde 60 santimetre uzunluğunda döner bıçağı buldu. Muhammed K., gözaltına alınırken, döner bıçağına el konuldu.

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