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        Haberler Sağlık Araştırma: Covid-19 beyni yaşlandırdı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Araştırma: Covid-19 beyni yaşlandırdı

        İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19 döneminde insanların beyinleri 2020 öncesine kıyasla ortalama 5.5 ay daha hızlı yaşlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:05 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:06
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        Araştırma: Covid-19 beyni yaşlandırdı
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        Nottingham Üniversitesi’nden bilim insanları, UK Biobank’ta yer alan 15 binden fazla yetişkinin verileriyle sağlıklı beyin yaşlanmasını tanıyan bir yapay zeka modeli geliştirdi. Model, pandemiden önce tarananlarla, önce ve pandemi sırasında taranan iki grubun beyin yaşlarını karşılaştırdı.

        "COVID GEÇİRMEYENLERDE DE ARTIŞ GÖRDÜK"

        Araştırmaya göre, pandemi sürecinde insan beyninin yaşlanma hızı ortalama 5.5 ay öne çekildi. Çalışmayı yürüten Nörolog Ali-Reza Mohammadi-Nejad, "Covid geçirmeyenlerde de belirgin artış gördük. İzolasyon ve belirsizlik gibi faktörler beyin sağlığını etkiledi" dedi.

        Ekipten Nörolog Dorothee Auer ise verilerin iki zaman noktasına ait olduğunu belirterek, "Gördüğümüz değişikliklerin geri dönebileceğini söylemek mümkün, bu da cesaret verici. Beyin sağlığını sadece hastalıklar değil, çevremiz de şekillendiriyor" ifadelerini kullandı.

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