Kadının cüzdanını çalan şüpheliyi güven timleri yakaladı; hırsızlık kamerada

Olay, 30 Temmuz günü saat 11.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. S.S. adlı kadın caddede yürürken cebinde bulunan cüzdan Ender Y. tarafından çalındı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra durumu fark eden S.S.’nin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen cüzdan ise S.S.’ye teslim edildi.

BURSA’da, yolda yürüyen S.S.’nin (23) cebindeki cüzdanını çalan Ender Y. (32), güven timleri tarafından yakalandı. Hırsızlık, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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