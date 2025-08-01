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        Kadının cüzdanını çalan şüpheliyi güven timleri yakaladı; hırsızlık kamerada

        BURSA'da, yolda yürüyen S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 08:45 Güncelleme: 01.08.2025 - 08:50
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        Kadının cüzdanını çalan şüpheliyi güven timleri yakaladı; hırsızlık kamerada
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        BURSA’da, yolda yürüyen S.S.’nin (23) cebindeki cüzdanını çalan Ender Y. (32), güven timleri tarafından yakalandı. Hırsızlık, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 30 Temmuz günü saat 11.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. S.S. adlı kadın caddede yürürken cebinde bulunan cüzdan Ender Y. tarafından çalındı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra durumu fark eden S.S.’nin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen cüzdan ise S.S.’ye teslim edildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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