Bursa'da vefat eden gazi polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tunceli'de 2015 yılında PKK'lı teröristlerin polis lojmanlarına roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan polis memuru Harun Çalışkan, tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tunceli'de 10 yıl önce düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanarak gazi olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Harun Çalışkan'ın cenazesi memleketi Bursa'da toprağa verildi.

