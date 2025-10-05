Habertürk
        Otomotiv endüstrisinin eylül ihracatı 3,6 milyar doları aştı

        Türkiye otomotiv endüstrisi eylül ayında 3 milyar 661 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 13:49 Güncelleme: 05.10.2025 - 13:49
        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin eylül ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,7 artışla 3 milyar 661 milyon dolara ulaştı.

        Otomotiv endüstrisinin ocak-eylül dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 30 milyar 205 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 16,2 oldu.

        - Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5 arttı

        Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin eylül ayı ihracatı yüzde 5 artışla 1 milyar 416 milyon dolar oldu.

        "Binek otomobiller" ihracatı eylülde yüzde 1 düşerek 1 milyar 77 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 55 artışla 697 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 30 artışla 258 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı da yüzde 25 düşüşle 185 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin eylül ayı ihracatı ise 28 milyon dolar olarak açıklandı.

        - Almanya'ya ihracat yüzde 44 arttı

        Eylül ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 44 artışla 608 milyon dolar oldu.

        Fransa yüzde 32 artış ve 459 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık'a ise geçen ay yüzde 16 düşüşle 368 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Eylülde 'eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar' ve 'otobüs-minibüs-midibüs' ürün gruplarında çift haneli artış kaydettik. Almanya'ya yüzde 44, Fransa'ya yüzde 32, İspanya'ya yüzde 77 ihracat artışımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

