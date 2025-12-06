Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 3 katlı binada başlayıp bitişikteki binaya sıçrayan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı binanın girişinde başlayıp bitişikteki 4 katlı binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 21:27 Güncelleme: 06.12.2025 - 21:27
        Bursa'da 3 katlı binada başlayıp bitişikteki binaya sıçrayan yangın söndürüldü
        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı binanın girişinde başlayıp bitişikteki 4 katlı binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Hacivat Mahallesi A154 Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 4 katlı binaya da sıçradı.

        Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

        Yangın sonucu binalarda hasar oluştu.

        Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

