        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Dilek Türkan ve Derya Türkan Bursa'da konser verdi

        Bursa'da "Türk Müziği'nden Nağmeler" konserinde solist Dilek Türkan ve Derya Türkan aynı sahneyi paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 00:33 Güncelleme: 07.12.2025 - 00:37
        Dilek Türkan ve Derya Türkan Bursa'da konser verdi
        Bursa'da "Türk Müziği'nden Nağmeler" konserinde solist Dilek Türkan ve Derya Türkan aynı sahneyi paylaştı.

        Yıldırım Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ücretsiz konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Solist Dilek Türkan gecede sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

        Zaman zaman sanatseverler de söylenen eserlere alkışlarıyla tempo tuttu.

        Konser sonunda müzikseverleri selamlayan ikili ve orkestrası, uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

