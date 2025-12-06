Bursa'da yangında hasar gören binanın şehit polisin ailesine ait olduğu öğrenildi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan yangında hasar gören 3 katlı binanın, şehit polis memuru İlyas Kaygusuz'un babaevi olduğu öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacivat Mahallesi A154 Sokak’taki 3 katlı binanın giriş katında başladıktan sonra yanındaki 4 katlı apartmana da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında hasar gören 3 katlı binada, şehit polis memuru İlyas Kaygusuz’un babası Ziya Mete Kaygusuz ile kardeşi Mücahit Kaygusuz’un yaşadığı belirtildi.
Polis Kaygusuz, 2016 yılında Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde servis aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.
Öte yandan yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.
