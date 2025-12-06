Bursa'da yangında hasar gören binanın şehit polisin ailesine ait olduğu öğrenildi

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacivat Mahallesi A154 Sokak’taki 3 katlı binanın giriş katında başladıktan sonra yanındaki 4 katlı apartmana da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

