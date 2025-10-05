Bursa'da denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Marmara Denizi'ne açıldı

Bursa'da Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açılan tekneler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından "Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız" sloganıyla, AK Parti İl Başkanlığının da destekleriyle organize edilen etkinlik kapsamında tekneler, Mudanya Güzelyalı Yat Limanı'nda buluştu.

Türk ve Filistin bayrakları asılan teknelere, meydanda toplanan vatandaşlar da ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla destek verdi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bursa'nın yüreğinden yükselen sesin Kudüs'e, Gazze'ye, tüm mazlum coğrafyalara ulaşacağını söyledi.

Filistin davasının sadece bir coğrafya meselesi değil, insanlığın onuru, ümmetin namusu olduğunu ifade eden Gürkan, şöyle konuştu:

"İşte bu yüzden, Sumud Filosu'nun cesur yolculuğu bizim yolculuğumuzdur. Onlar, dünyaya insanlık dersi verdiler. Silah taşımadılar, kin taşımadılar. Sadece ekmek, ilaç ve merhamet taşıdılar ama karşılarında yine zalimi buldular. Gözaltılarla, baskılarla, tehditlerle susturulmak istendiler. Oysa zalimler de çok iyi biliyor ki haklı bir davanın önünde hiçbir şey duramaz."

Gürkan, bir vicdan gemisinin en büyük donanmalardan daha güçlü olduğunu, Küresel Sumud Filosu'nun zulmün karşısında dimdik durduğunu, kök saldığını ve direndiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin'in davasını insanlığın vicdanına taşıdığının altını çizen Gürkan, şunları kaydetti: "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün dünyanın gözleri önünde, zalimlere karşı hakkı haykıran Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu cesur ve öncü duruşu, bizlere her daim umut oldu, yüreğimizi güçlendirdi. Çünkü haklı bir dava karşısında korku eriyip gider, zulüm gölgesi dağılır. İşte bu yüzden bugün biz de burada, onun gösterdiği cesaret ve kararlılıkla, mazlumların yanında dimdik duruyoruz, umut oluyoruz, ses oluyoruz." Gürkan, bir gün zulmün karanlığının dağılacağını, Kudüs'ün minarelerinden özgürlük yankılanacağını ve Gazze'nin çocuklarının meydanları dolduracağını söyledi.