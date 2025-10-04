Bursa ve Kütahya'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırıları protesto edildi

Bursa ve Kütahya'da, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüyüş düzenlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla Atatürk Bulvarı'ndan Heykel'e kadar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak yürüdü.

Program kapsamında filonun bir parçası olan Vicdan Gemisi ile canlı telefon bağlantısı kuruldu. Bağlantı sırasında gemide bulunan Türk aktivistlerin isimleri okundu. Aktivistler, Filistin halkına destek mesajlarını ileterek İnegöl halkına teşekkür etti.

Yapılan konuşmalarda, Gazze'de yaşanan insanlık dramına son verilmesi çağrısı yapıldı. Program, dualardan ve destek mesajlarından sonra sona erdi.

- Kütahya

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (KÜSİDAP) tarafından Küresel Sumud Filosu'na destek ve Gazze için kararlılık yürüyüşü düzenlendi.

Kütahya Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk, Filistin bayrakları ve pankartlarla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, burada yaptığı konuşmada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan filoya yapılan saldırının sadece insanlık onuruna değil, uluslararası hukuka ve deniz hukukuna da açık saldırı olduğunu söyledi.

Filonun başarılı olduğunu dile getiren Balon, şunları söyledi:

"İsrail, bütün dünyanın gözü önünde mahkum edilmiştir. Gıda ve ilaçtan başka bir şey taşımayan gemilere savaş gemisi muamelesi yapılmıştır. Şunu da ifade etmek gerekir ki, küresel sistem iflas etmiştir. İsrail'e karşı hiçbir uluslararası anlaşma, sözleşme uygulanamamaktadır. Bizi yapay zekayla telefonlarımızdaki uygulamalar eliyle takip eden küresel çeteye sesleniyoruz. Bunları yapmanıza gerek yok.

İşte buradan sesleniyoruz, bu korsan ve haydut devlet tamamen yıkılıp yok edilmeden bize rahat yok. Mesele sadece İslam'ın çiğnenen haremi değil, bütün insanlığın ortak değerleridir. Hiçbir ülke ve hiçbir halk güvende değildir. Alternatif ve caydırıcı birliktelikler sağlanmadıkça NATO'nun şemsiyesi de uluslararası sözleşmeler de hiçbir işe yaramamaktadır."