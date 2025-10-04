Bursa'da yaşlı kişinin yolun karşısına geçmesine polis yardımcı oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde koltuk değnekleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kişiye trafik polisleri yardım etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde koltuk değnekleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kişiye trafik polisleri yardım etti.
Atatürk Bulvarı'nda rutin görevini sürdüren trafik polisleri, koltuk değnekleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kişiye yardımcı olmak istedi.
Yoğun araç trafiği nedeniyle trafiği durduran polis memurları, koluna girdiği yaşlı kişiyi yolun karşısına geçirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.