        Bursa Haberleri

        Bursa'da yaşlı kişinin yolun karşısına geçmesine polis yardımcı oldu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde koltuk değnekleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kişiye trafik polisleri yardım etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 18:00 Güncelleme: 04.10.2025 - 18:00
        Bursa'da yaşlı kişinin yolun karşısına geçmesine polis yardımcı oldu
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde koltuk değnekleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kişiye trafik polisleri yardım etti.

        Atatürk Bulvarı'nda rutin görevini sürdüren trafik polisleri, koltuk değnekleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kişiye yardımcı olmak istedi.

        Yoğun araç trafiği nedeniyle trafiği durduran polis memurları, koluna girdiği yaşlı kişiyi yolun karşısına geçirdi.

