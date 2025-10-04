Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'daki bıçaklı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 17:04 Güncelleme: 04.10.2025 - 17:10
        Bursa'daki bıçaklı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Aktarhüssam Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'nde takı ve aksesuar satışı yapan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen iki işletmenin çalışanları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle M.T, O.Ş. ve F.Ş, bıçak ve sopalarla karşı iş yerinin sahibi K.Ç.Ö, çalışan C.E. ile E.K'nin üzerine yürüdü.

        Yaşanan arbedede K.Ç.Ö. bıçakla yaralandı. Bu sırada C.E, iş yerindeki pompalı tüfekle karşı grubun üzerine ateş etti.

        C.E'nin ateş ettiği tüfekten çıkan saçmalarla M.T, O.Ş. ve F.Ş. ile K.Ç.Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Hastanede tedavisi tamamlanan 4 kişi ile kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

