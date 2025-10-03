Bursa ve Balıkesir'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırıları protesto edildi

Bursa ve Balıkesir'de toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Birlik Vakfı Bursa Şubesi öncülüğünde toplanan çok sayıda kişi, Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıları kınadı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar tekbir getirip dua etti.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Muhammet Yılmaz, AA muhabirine, Filistin'e destek amaçlı başlattıkları nöbeti 9 gündür sürdürdüklerini aktardı.

Gönüllü Kuruluşlar Platformunca her gün başka bir sivil toplum örgütünün 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Filistin için bir araya geldiğini söyleyen Yılmaz, sonuna kadar Gazze halkının yanında olduklarını belirtti.

Yılmaz, "Amacımız o kutlu sefere katılan kardeşlerimize destek olmak. Gazze olayı son günlerde gündemden düşmeye başlamıştı fakat Sumud Filosu'na katılan büyüklerimiz tekrar o bilinci, o direnişi bizde uyandırdı. Gazze özgür olana dek tüm mazlum, mahzun ve mağdur coğrafyalar özgür olana kadar bu mücadelemiz devam edecek." dedi.

- Balıkesir Balıkesir'de, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılar protesto edildi. Balıkesir Sivil Toplum Platformu öncülüğünde, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Zağnos Paşa Cami Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail’e tepki gösterdi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda platformlar adına konuşan Mücteba Yıldız, başta Gazzeliler olmak üzere dünyada zulüm gören bütün insanların bir an önce kurtulmasını diledi. Yıldız, İsrail'in zulmünün artık son noktaya geldiğini vurgulayarak, "İnşallah artık güzel günler yakındır, yıllardan beri İslam ile terörizmi, Müslümanlarla barbarlığı kasıtlı olarak yan yana getirmeye çalışıyorlardı fakat 8 Ekim'den sonra yaşananlar gerçek barbarın, canilerin, teröristlerin kimler olduğunu tüm dünyaya gösterdi." diye konuştu.