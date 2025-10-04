Bursa'da kooperatifleşen kadınlar ev tekstili üretimi yapıyor

BURCU İNANIR - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde el becerilerini gelire dönüştürmek isteyen kadınlar, kurdukları kooperatifte masa örtüsünden çarşafa kadar ürettikleri birçok ev tekstiliyle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Sultaniye Mahallesi'nde yaşayan 12 kadın, 2021'de bir araya gelerek Her Dem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Yıldırım Belediyesinin yer ve ekipman desteği sayesinde açtıkları atölyede üretim yapan kadınlar, 8 kişi olarak devam ettikleri kooperatifte tasarladıkları ürünleri satıyor.

Kooperatif bünyesinde çanta, kırlent (işlemeli veya işlemesiz bir tür küçük yastık), masa örtüsü, lastikli çarşaf gibi ev tekstili üretimi yapan kadınlar, atölyelerinde çalışmanın yanı sıra birlikte keyifli vakit geçiriyor.

Pazar yerleri ile sosyal medya ve çevrim içi satış platformlarından ürünlerini beğeniye sunan kadınlar, markalaşmayı hedefliyor.

Kooperatifin kurucu başkanı 57 yaşındaki Nebahat Hasırcı, AA muhabirine, yaşı sebebiyle iş bulamadığını belirterek, bu vesileyle arkadaşlarıyla kooperatif kurmaya karar verdiğini aktardı.

Tam zamanlı çalışma imkanı olmayan kadınlara destek olma amacıyla bir araya geldiklerini belirten Hasırcı, şöyle konuştu:

"Herhangi bir sermayemiz ya da kaynağımız yoktu. Sağ olsun Yıldırım Belediyesi bize yer desteği ve makine ekipmanlarımızı sağladı. Onların sayesinde yavaş yavaş kendimizi geliştirdik. Daha sonra hibe desteği aldık. Hibe desteğiyle de ayakta duruyoruz. Üretimimize devam ediyoruz. 'Her Dem' her daim, her zaman demek. Bunun sürdürülebilir olmasını istedik. Her daim olalım, her yerde olalım istedik. Herkese hitap edelim, her daim herkesin yanında olabilelim."

Hasırcı, çalışma saatlerinin esnek olması sayesinde çocuklu üyelerin daha rahat gelebildiklerine değinerek, kooperatifte üyelerle büyük bir aile olduklarını vurguladı.

Ürünlerin satışını çevredeki pazar yerlerinden, sosyal medya ve çevrim içi satış platformundan yaptıklarını belirten Hasırcı, hedeflerinin kendi markalarını kurmak olduğunu söyledi.

Hasırcı, kooperatifin kendisine iyi geldiğini belirterek, "Burası adeta ikinci evim. Güzel arkadaşlıklar ediniyoruz burada. Komşularımız oluyor. Aynı evdeki gibi, evde nasıl komşularımız oluyorsa iş yerinde de komşularımız oluyor." dedi.