Bursa'da gölette mahsur kalan yabani kuş kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde misinaya takılıp mahsur kalan yabani kuş, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Boğazköy Mahallesi Sungurpaşa mevkisindeki bir gölette yabani kuşun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla misinaya takılmış halde bulunan yabani kuş, kurtarılarak Bursa Hayvanat Bahçesi Müdürlüğüne götürüldü.
