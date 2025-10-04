Habertürk
        Bursa'da gölette mahsur kalan yabani kuş kurtarıldı

        Bursa'da gölette mahsur kalan yabani kuş kurtarıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde misinaya takılıp mahsur kalan yabani kuş, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        04.10.2025 - 18:53
        
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde misinaya takılıp mahsur kalan yabani kuş, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Boğazköy Mahallesi Sungurpaşa mevkisindeki bir gölette yabani kuşun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla misinaya takılmış halde bulunan yabani kuş, kurtarılarak Bursa Hayvanat Bahçesi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

