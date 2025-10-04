Habertürk
        Galatasaray - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Sarı-kırmızılılar, sahasında galibiyetle ayrılarak "8'de 8" yapmaya çalışıyor. Beşiktaş ise sezonun ilk derbisini kazanarak, zirveye yaklaşmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 18:50 Güncelleme: 04.10.2025 - 18:50
        Derbide 11'ler belli oldu!
        SAAT: 20.00

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Yasin Kol

        YAYIN: beIN Sports 1

        Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen

        Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal Toure, Abraham

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray, yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

        Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı. En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak "8'de 8" yapmaya çalışacak.

        Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 5. sırada girdi.

        SANCHEZ KART SINIRINDA

        Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, derbiye sarı kart sınırında bulunuyor.

        Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kart gören tecrübeli futbolcu, derbide kart görmesi halinde 9. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        GALATASARAY'DA EKSİK YOK

        Sarı-kırmızılı ekip, derbiye tam kadro çıkıyor.

        Kritik derbi öncesinde sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, tüm futbolcularından yararlanıyor.

        BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

        Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz, forma giyemiyor.

        GALATASARAY SÜPER LİG'DEKİ SON 15 MAÇI KAZANDI

        Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrıldı.

        Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı.

        Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 41 kez sarsarken sadece 4 gol yedi.

        SERGEN YALÇIN 1440 GÜN SONRA DERBİDE TAKIMINI YÖNETİYOR

        Beşiktaş'ta 2. dönemini yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, 1440 gün sonra Galatasaray'a rakip oluyor.

        Ocak 2020'den Aralık 2021'e dek siyah-beyazlı takımı çalıştıran Yalçın, Beşiktaş'ın başında son olarak 25 Ekim 2021 tarihinde Galatasaray derbisine çıktı.

        Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de oynanan söz konusu mücadeleyi 2-1 kazandı.

        Sergen Yalçın, oynanacak derbi maçla 3 yıl 11 ay 9 gün sonra Beşiktaş ile RAMS Park'a çıkıyor.

