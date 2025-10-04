Galatasaray - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

SAAT: 20.00

STAT: RAMS Park

HAKEM: Yasin Kol

YAYIN: beIN Sports 1

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal Toure, Abraham

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray, yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı. En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak "8'de 8" yapmaya çalışacak.

Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 5. sırada girdi.

SANCHEZ KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, derbiye sarı kart sınırında bulunuyor.

REKLAM

Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kart gören tecrübeli futbolcu, derbide kart görmesi halinde 9. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.