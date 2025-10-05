Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de yanan baraka kullanılmaz hale geldi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bahçedeki baraka, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 09:36 Güncelleme: 05.10.2025 - 09:36
        İnegöl'de yanan baraka kullanılmaz hale geldi
        Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir bahçedeki baraka, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

        İlçeye bağlı İsaören Mahallesi Baraj Yolu mevkisinde, bahçe içinde bulunan bir barakada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

        Barakanın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

