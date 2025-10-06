Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yedek parça satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomotiv yedek parçaları satılan iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki 3 iş yerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 01:07 Güncelleme: 06.10.2025 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yedek parça satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomotiv yedek parçaları satılan iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki 3 iş yerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Küplüpınar Mahallesi 8. Aksu Sokak'ta otomotiv yedek parçaları satılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki 3 otomotiv yedek parçaları satılan iş yerine daha sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgedeki yangın sonucunda 4 iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        "Puan farkından tehlikelisi: Güven farkı!"
        "Puan farkından tehlikelisi: Güven farkı!"
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Karacabey Belediyespor - Elazığspor : 0-3
        Karacabey Belediyespor - Elazığspor : 0-3
        Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan istifa ettiğini açıkladı
        Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan istifa ettiğini açıkladı
        Bursaspor'da teknik direktör Adem Çağlayan ile yollar ayrıldı
        Bursaspor'da teknik direktör Adem Çağlayan ile yollar ayrıldı
        Bursa'da Filistin ve Sumud Filosu'na destek için denize açıldılar
        Bursa'da Filistin ve Sumud Filosu'na destek için denize açıldılar
        Bursa'da vefat eden gazi polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
        Bursa'da vefat eden gazi polis memuru son yolculuğuna uğurlandı