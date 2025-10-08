Bursa BİLSEM öğrencileri TEKNOFEST'teki başarılarını yenileriyle taçlandırmak istiyor

CEM ŞAN - Bursa'daki BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, İstanbul'daki TEKNOFEST 2025'te iki kategoride birinci oldu, iki kategoride ise derece aldı.

Osmangazi ilçesinde 2001'de açılan, yetiştirdiği öğrencilerle ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok dereceye imza atan BTSO Kamil Tolon BİLSEM, yeni projelerle bu yıl İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2025'e de katıldı.

Hazırladığı "Sazan Balığı Derisi ve Aloe Vera Jelinden Tablet Kaplama Filmlerinin Üretilerek Karakterize Edilmesi" adlı projeyle TEKNOFEST'teki 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan BİLSEM öğrencisi Ezel Cansın Kanbur, Türkiye birincisi oldu.

Lise öğrencileri Alp Kayra Erguvan, Ceyda Nur Söylemez ve Havva Yaren Aydın da T3 Girişim Merkezinin düzenlediği "Dene Yap Girişim" programında "Organik Atık Malzemelerden Yapılan Yangın Söndürme Tozu" projesiyle birinciliği elde etti.

BİLSEM'de eğitim alan ve TEKNOFEST 2025'te orta okul seviyesinde "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık Teknolojileri Kategorisi"nde boy gösteren Mert Ferit ve Lara Koç'un "Mor, Siyah ve Turuncu Havuçların Özütlerinden Enkapsülasyonla Yenilikçi Kapsüllü Sebze Sularının Gastrointestinal Sistemdeki Simülasyonla Biyoerişilebilirliğinin-Biyoyararlanımının Belirlenmesi" projesi de 17 bin 105 proje arasında 14'üncü oldu.

"Muz Kabuğunun Gücüyle Alevlere Son" adlı projeyle yarışmaya katılan BİLSEM 8. sınıf öğrencileri Mehmet Savacı, Ömer Efe Altun, Asya Erkan, Zeynep Gökçe Çelik ve Yağmur Turan'dan oluşan BİYO16 Takımı da "2025 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi" kategorisinde ortaokul seviyesinde 30 bin 719 proje arasından ilk 25'e kaldı. Merkezin öğrencileri, elde ettikleri başarının ardından yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda yeni dereceler için çalışmalarını sürdürüyor. - "TEKNOFEST ülkemizin gençleri için çığır açtı" Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, AA muhabirine, bilim ve sanat merkezlerinin Milli Eğitim Bakanlığının güzel bir uygulaması olduğunu söyledi. Buraya seçilerek gelen çocukların farklı zeka seviyesiyle özgür düşünce ve duygularını projeye dönüştürerek yurt içi ve yurt dışındaki bazı yarışmalarda başarılara imza attıklarını belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Hem seçilen öğretmenlerin gayretleri ve özverisiyle hem de çocuklarımızın çabasıyla güzel projelerin sonuçlarının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene TEKNOFEST'te çok güzel sonuçlar elde edildi. Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesindeki BTSO Kamil Tolon BİLSEM, aldığı bu başarılarla hem bizi hem de Bursa'mızı gururlandırıyor. TEKNOFEST ülkemizin gençleri için çığır açtı. Gençlerin ortaya koyduğu projeler, hem ülke savunmasına hem de ülkenin kalkınmasına verdiği katkı itibarıyla çok kıymetli." - "Bütün ulusal ve uluslararası projelerde yer alacağız" BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Zülfü Alımterin de BİLSEM'in bu zamana kadar birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece aldığını ifade etti. BİLSEM öğrencilerinin TEKNOFEST'te başarılara imza attığını vurgulayan Alımterin, şunları kaydetti: "Fiziksel altyapı ve insan kaynakları bakımından güçlü bir kurumuz. Bundan sonraki bütün ulusal ve uluslararası projelerde yer alacağız. Bu konuda öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Yarışmalarda gereken başarıyı elde edeceğimize inanıyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda yapılan tüm yarışmaları takip edip katılım sağlayacağız ve diğer bilim ve sanat merkezlerine de örnek olmayı hedefliyoruz."

- "Çalışmalara devam edeceğiz" Merkezin biyoloji öğretmeni Şenay Uçar ise danışmanlığını yaptığı öğrencisi Ezel Cansın Kanbur'un TEKNOFEST'te birinci olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. TEKNOFEST ve TÜBİTAK işbirliğinde yapılan 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmasına başvuruda bulunduklarını belirten Uçar, "Projemizi TEKNOFEST'te takdim ettik ve çok beğenildi. Projemiz, sazan balığının pullu derisiyle aloe vera jelini birleştirerek ilaç kaplama malzemesi olarak tabletlerde kullanılan bir çalışmaydı. Bununla Türkiye birinciliği ödülünü almaya layık görüldük. Bundan sonra yine çalışmalara devam edeceğiz." dedi. - "Projemizle 150 bin lira destek almaya hak kazandık" BİLSEM'de kimya öğretmeni olarak görev yapan Gülçin Sezen de TEKNOFEST kapsamında T3 Girişim Merkezi'nin düzenlediği "Dene Yap Girişim Programı"na öğrencileriyle katıldıklarını anlattı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen girişimcilik programına 30 bini aşkın projenin katıldığını belirten Sezen, şunları kaydetti: