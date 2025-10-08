Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 16 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:15 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:15
        Bursa'da 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 16 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranması ve 16 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö'yü (27) yakalamak için çalışma başlattı.

        Firari hükümlü, Yıldırım ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde olduğunun belirlenmesinin ardından yapılan operasyonla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan B.Ö, daha sonra cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

