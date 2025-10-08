AgroGreen Bursa Tarım Fuarı kapılarını açtı

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörünü dünya pazarlarına açmayı hedefleyen AgroGreen Bursa Tarım Fuarı, TÜYAP Bursa Fuar Merkezi'nde başladı.

GL Platform tarafından gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarımın insanlık tarihi boyunca üretim ve yaşamın merkezinde olduğunu belirten Burkay, şunları söyledi:

"Bir kentin, kendi kendine yetebiliyor olması bugün en büyük zenginlik. Bugün için de paydaşlar olarak hepimizin üzerine düşen vazifeler var. Türkiye ekonomisinin sanayide, tarımda, turizmde başkenti konumunda olan Bursa, bu fuarla önümüzdeki süreçte bu işin sürdürülebilir olduğunun en büyük teminatıdır. Fuarlar sadece ürünlerin sergilendiği yerler değil. Bu alandaki tüm akıl koyucular bir araya geldi. Buradan doğacak sinerji de hem Bursa'mızın hem de Türkiye'nin tarım ve hayvancılıktaki gelecek ve sürdürülebilir yapısına güç katacaktır."