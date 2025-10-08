Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        AgroGreen Bursa Tarım Fuarı kapılarını açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:52 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:52
        Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörünü dünya pazarlarına açmayı hedefleyen AgroGreen Bursa Tarım Fuarı, TÜYAP Bursa Fuar Merkezi'nde başladı.

        GL Platform tarafından gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Tarımın insanlık tarihi boyunca üretim ve yaşamın merkezinde olduğunu belirten Burkay, şunları söyledi:

        "Bir kentin, kendi kendine yetebiliyor olması bugün en büyük zenginlik. Bugün için de paydaşlar olarak hepimizin üzerine düşen vazifeler var. Türkiye ekonomisinin sanayide, tarımda, turizmde başkenti konumunda olan Bursa, bu fuarla önümüzdeki süreçte bu işin sürdürülebilir olduğunun en büyük teminatıdır. Fuarlar sadece ürünlerin sergilendiği yerler değil. Bu alandaki tüm akıl koyucular bir araya geldi. Buradan doğacak sinerji de hem Bursa'mızın hem de Türkiye'nin tarım ve hayvancılıktaki gelecek ve sürdürülebilir yapısına güç katacaktır."

        Vali Yardımcısı Hulusi Doğan küresel iklim değişikliğine bağlı meydana gelen su kıtlığına dikkati çekti.

        Tarım ve hayvancılıkta alternatif ve modern tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması gerektiğini ifade eden Doğan, "Sınırlı su ve sınırlı toprakla daha az alanda daha fazla ürün almak için yeni teknolojilere ihtiyacımız var. Yeni teknolojilerin yapımında Türkiye çağ atlamak üzere. Fuar, Bursa özelinde sanayi ve tarımın gerçek buluşma noktası." dedi.

        CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer ilgililerin katıldığı fuar, kurdele kesimiyle açıldı.

        TÜYAP Bursa Fuar Merkezi'nde 11 Ekim'e kadar sürecek fuar, yurt içinin yanı sıra Almanya, İtalya, Azerbaycan, Rusya, Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Nijerya, İran, Irak, Gana ve Gambiya'dan katılımcıları ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

