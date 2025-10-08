Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Orhaneli'de sokaklara ayakkabı ve kıyafet kumbaraları yerleştirildi

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ikinci el kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla giysi ve ayakkabı kumbarası uygulaması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:34 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orhaneli'de sokaklara ayakkabı ve kıyafet kumbaraları yerleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ikinci el kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla giysi ve ayakkabı kumbarası uygulaması başlatıldı.

        Orhaneli Belediyesince, kullanılmayan kıyafetlerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla ilçenin farklı noktalarına kumbaralar yerleştirildi.

        Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, kullanılmış giyim eşyalarında israfı önleyerek geri dönüşüme kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Kullanılmayan giysilerin vatandaşlar tarafından kıyafet kumbaralarına bırakılacağını belirten Tayır, giysilerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı

        Benzer Haberler

        Bursa BİLSEM öğrencileri TEKNOFEST'teki başarılarını yenileriyle taçlandırm...
        Bursa BİLSEM öğrencileri TEKNOFEST'teki başarılarını yenileriyle taçlandırm...
        Uludağ'da kızıl geyik ailesi fotokapanla görüntülendi
        Uludağ'da kızıl geyik ailesi fotokapanla görüntülendi
        Kurdukları çiftlikte doğal lezzetler üretiyorlar
        Kurdukları çiftlikte doğal lezzetler üretiyorlar
        Kızılgeyik ile yavruları fotokapanla görüntülendi
        Kızılgeyik ile yavruları fotokapanla görüntülendi
        Doğadan topladığı taşları 40 yıldır işleyip, takıya dönüştürüyor
        Doğadan topladığı taşları 40 yıldır işleyip, takıya dönüştürüyor
        Bursa'da 9 kilo 400 gram esrar ele geçirildi; 1 gözaltı
        Bursa'da 9 kilo 400 gram esrar ele geçirildi; 1 gözaltı