Orhaneli'de sokaklara ayakkabı ve kıyafet kumbaraları yerleştirildi
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ikinci el kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla giysi ve ayakkabı kumbarası uygulaması başlatıldı.
Orhaneli Belediyesince, kullanılmayan kıyafetlerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla ilçenin farklı noktalarına kumbaralar yerleştirildi.
Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, kullanılmış giyim eşyalarında israfı önleyerek geri dönüşüme kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Kullanılmayan giysilerin vatandaşlar tarafından kıyafet kumbaralarına bırakılacağını belirten Tayır, giysilerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını aktardı.
